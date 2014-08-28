Гастон Сангой - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Сангой
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Гастон
|Фамилия
|Сангой
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|59' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.11.2014
|80' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.10.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.10.2014
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|1' -78'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|74'
|28.08.2014
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)