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Мортен Расмуссен
Статистика
Мортен Расмуссен - статистика
Завершил карьеру
31 января 1985 (41), Копенгаген
#9 | Нападающий
185 см | 77 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2017/2018
Дания. Суперлига 2016/2017
Дания. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
10.12.2015
Брюгге
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Легия
1 : 0
26.11.2015
Мидтьюлланд
1' - 36'
Лига Европы, 4 тур
Наполи
5 : 0
05.11.2015
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 4
22.10.2015
Наполи
1' - 73'
Лига Европы, 2 тур
Брюгге
1 : 3
01.10.2015
Мидтьюлланд
1' - 54'
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
17.09.2015
Легия
1' - 89'
65'
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