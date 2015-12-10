Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2017/2018 Дания. Суперлига 2016/2017 Дания. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011