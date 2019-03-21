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    Альмог Коэн - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Альмог
    Фамилия Коэн
    Команда Ингольштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 сентября 1988 (34 года)
    Рост 169
    Вес 60
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.09.2019 Был в запасе Словения 3:2 Израиль
    05.09.2019 Был в запасе Израиль 1:1 Северная Македония
    10.06.2019 Был в запасе Польша 4:0 Израиль
    07.06.2019 Был в запасе Латвия 0:3 Израиль
    24.03.2019 72' -90' Израиль 4:2 Австрия
    21.03.2019 Был в запасе Израиль 1:1 Словения
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