Альмог Коэн - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Альмог
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|60
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Альмог
|Фамилия
|Коэн
|Команда
|Ингольштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Израиль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.09.2019
|Был в запасе
|Словения
|3:2
|Израиль
|05.09.2019
|Был в запасе
|Израиль
|1:1
|Северная Македония
|10.06.2019
|Был в запасе
|Польша
|4:0
|Израиль
|07.06.2019
|Был в запасе
|Латвия
|0:3
|Израиль
|24.03.2019
|72' -90'
|Израиль
|4:2
|Австрия
|21.03.2019
|Был в запасе
|Израиль
|1:1
|Словения