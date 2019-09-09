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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Израиль
Словения - Израиль: обзор матча 09 сентября 2019
Словения
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 6 тур
3 : 2
Завершен
Израиль
43'
Б. Вербич
66'
Р. Безьяк
90'
Б. Вербич
50'
Б. Натхо
63'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Израиль
Желтая карточка
Б. Вербич
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Б. Вербич
Пас отдал
Я. Куртич
90'
ГОЛ! 2:2!
Р. Безьяк
Пас отдал
А. Шпорар
66'
63'
ГОЛ! 1:2!
Э. Захави
Пас отдал
М. Даббур
Желтая карточка
Й. Иличич
58'
Желтая карточка
Р. Безьяк
57'
50'
ГОЛ! 1:1!
Б. Натхо
Пас отдал
М. Соломон
45'
+1
Желтая карточка
Д. Перец
ГОЛ! 1:0!
Б. Вербич
Пас отдал
Й. Иличич
43'
6'
Желтая карточка
Л. Таха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
6
Бибрас Натхо
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Словения
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
4-2-1-3
1
Облак
13
Йокич
17
Мевля
0
Струна
20
Стоянович
21
Крхин
14
Куртич
7
Вербич
0
Безьяк
9
Шпорар
7
Иличич
3-2-2-1-1
18
Марсиано
20
Бен Харуш
4
Эльхамед
21
Таха
2
Даса
5
Дгани
6
Натхо
8
Перец
10
Соломон
7
Захави
Остались в запасе
Словения
Израиль
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Словения - Израиль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
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