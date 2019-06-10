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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Израиль
Польша - Израиль: обзор матча 10 июня 2019
Польша
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 4 тур
4 : 0
Завершен
Израиль
35'
К. Пентек
56'
Р. Левандовски (П)
59'
К. Гросицки
84'
Д. Кадзиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Израиль
ГОЛ! 4:0!
Д. Кадзиор
Пас отдал
А. Милик
84'
82'
Замена
А. Атем Эльхамед
️️️️
Н. Биттон
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
К. Гросицки
77'
Замена
Я. Горальски
️️️️
М. Клих
75'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Пентек
73'
72'
Замена
Д. Саба
️️️️
М. Соломон
ГОЛ! 3:0!
К. Гросицки
Пас отдал
П. Зелински
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Левандовски
56'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Натхо
40'
Желтая карточка
Э. Захави
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Т. Кедзиора
35'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Диа Саба
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
18
Берешиньски
15
Глик
5
Беднарек
4
Кедзиора
10
Крыховяк
11
Гросицки
10
Зелински
23
Клих
23
Пентек
9
Левандовски
3-1-4-1-1
1
Харуш
2
Даса
21
Таха
20
Бен Харуш
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
13
Йейни
7
Каял
10
Соломон
7
Захави
23
Клих
6
Горальски
6
Горальски
23
Клих
11
Гросицки
17
Кадзиор
17
Кадзиор
11
Гросицки
23
Пентек
7
Милик
7
Милик
23
Пентек
4
Биттон
4
Эльхамед
4
Эльхамед
4
Биттон
10
Соломон
9
Саба
9
Саба
10
Соломон
Остались в запасе
Польша
Израиль
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
5
Орель Дгани
ЦЗ
18
Офир Марсиано
ВР
13
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
18
Офир Марсиано
ВР
13
Талеб Тавата
ЦЗ
8
Альмог Коэн
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Польша - Израиль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Национальный стадион
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