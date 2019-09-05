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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Северная Македония
Израиль - Северная Македония: обзор матча 05 сентября 2019
Израиль
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Северная Македония
55'
Э. Захави
64'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Северная Македония
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
90'
+3
Желтая карточка
М. Соломон
89'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Адеми
Пас отдал
Э. Алиоски
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Соломон
55'
7'
Желтая карточка
Б. Николов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Марсиано
4
Эльхамед
21
Таха
20
Бен Харуш
5
Дгани
2
Даса
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
7
Захави
9
Даббур
4-4-1-1
23
Димитриевски
4
Ристевски
2
Бейтулай
6
Муслиу
8
Алиоски
16
Николов
5
Адеми
7
Эльмас
14
Велкоски
10
Барди
23
Несторовски
Остались в запасе
Израиль
Северная Македония
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Израиль - Северная Македония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Тедди
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