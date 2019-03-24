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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Австрия
Израиль - Австрия: обзор матча 24 марта 2019
Израиль
24.03.2019, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 2 тур
4 : 2
Завершен
Австрия
34'
Э. Захави
45'
Э. Захави
55'
Э. Захави
66'
М. Даббур
8'
М. Арнаутович
75'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Австрия
89'
Желтая карточка
К. Онисиво
85'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
П. Зули
Замена
Т. Хемед
️️️️
М. Даббур
80'
75'
ГОЛ! 4:2!
М. Арнаутович
Замена
А. Коэн
️️️️
Б. Каял
72'
ГОЛ! 4:1!
М. Даббур
66'
65'
Желтая карточка
М. Арнаутович
61'
Желтая карточка
А. Драгович
61'
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Шлагер
60'
Замена
М. Янко
️️️️
М. Вебер
58'
Желтая карточка
П. Зули
Желтая карточка
Э. Захави
56'
ГОЛ! 3:1!
Э. Захави
Пас отдал
Э. Даса
55'
Желтая карточка
О. Дгани
53'
ГОЛ! 2:1!
Э. Захави
Пас отдал
Б. Натхо
45'
44'
Желтая карточка
В. Лазаро
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
Э. Даса
34'
Желтая карточка
Л. Таха
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
П. Зули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Израиль
5
Рами Гершон
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Альмог Коэн
ЦП
0
Дор Мича
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
4-4-2
1
Харуш
5
Дгани
21
Таха
20
Бен Харуш
2
Даса
7
Каял
6
Натхо
13
Йейни
8
Перец
9
Даббур
7
Захави
3-3-3-1
1
Линднер
14
Вебер
3
Драгович
4
Хинтереггер
22
Лазаро
14
Баумгартлингер
2
Ульмер
4
Шлагер
16
Зули
9
Забитцер
7
Арнаутович
7
Каял
8
Коэн
8
Коэн
7
Каял
9
Даббур
8
Хемед
8
Хемед
9
Даббур
16
Зули
17
Кайнц
17
Кайнц
16
Зули
4
Шлагер
20
Онисиво
20
Онисиво
4
Шлагер
14
Вебер
21
Янко
21
Янко
14
Вебер
Остались в запасе
Израиль
Австрия
10
Манор Соломон
ЛВ
5
Рами Гершон
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
0
Дор Мича
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
10
Манор Соломон
ЛВ
5
Рами Гершон
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
0
Дор Мича
ЦП
Остались в запасе
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Чикан Станкович
ВР
0
Рихард Штребингер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Израиль - Австрия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Тедди
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