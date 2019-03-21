Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Словения
Израиль - Словения: обзор матча 21 марта 2019
Израиль
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Словения
55'
Э. Захави
48'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Словения
87'
Желтая карточка
Б. Йокич
Желтая карточка
Д. Перец
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
Ш. Йейни
55'
Желтая карточка
М. Даббур
50'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Шпорар
Желтая карточка
Б. Натхо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
22
Бен Биттон
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
0
Дор Мича
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-4-2
1
Харуш
20
Бен Харуш
13
Тавата
21
Таха
2
Даса
13
Йейни
8
Перец
7
Каял
6
Натхо
7
Захави
9
Даббур
3-4-1-2
1
Облак
20
Стоянович
17
Мевля
13
Йокич
15
Струна
21
Крхин
24
Зайц
14
Куртич
7
Вербич
7
Иличич
9
Шпорар
Остались в запасе
Израиль
Словения
5
Орель Дгани
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Офир Марсиано
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
0
Дор Мича
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
12
Вид Белец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
18
Офир Марсиано
ВР
22
Бен Биттон
ЦЗ
0
Дор Мича
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
0
Грега Соркан
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Израиль - Словения
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Тедди
Новости команд
Все
Израиль
Словения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+