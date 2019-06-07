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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Израиль
Латвия - Израиль: обзор матча 07 июня 2019
Латвия
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 3 тур
0 : 3
Завершен
Израиль
10'
Э. Захави
59'
Э. Захави
80'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Израиль
89'
Желтая карточка
Д. Перец
80'
ГОЛ! 0:3!
Э. Захави
Пас отдал
Б. Натхо
59'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
Б. Каял
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Начало матча
Статистика матча Латвия - Израиль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Даугава
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