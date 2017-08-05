|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2018
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.10.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|65'
|13.10.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|12.08.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|05.08.2017
|1' -82'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)