Мартин Штойбле - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Штойбле
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Штойбле
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июня 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.12.2010
|1' -77'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|04.11.2010
|1' -62'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Спарта (Прага)
|21.10.2010
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:3
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|75' 76'
|30.09.2010
|80' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)