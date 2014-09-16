Лима - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Родриго Жозе
|Фамилия
|Лима
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Родриго Жозе
|Фамилия
|Лима
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2014
|1' -62'
|Бенфика (Лиссабон)
|0:0
|Байер (Леверкузен)
|26.11.2014
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Бенфика (Лиссабон)
|04.11.2014
|62' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|Монако (Монако)
|22.10.2014
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Бенфика (Лиссабон)
|01.10.2014
|46' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:1
|Бенфика (Лиссабон)
|16.09.2014
|1' -74'
|Бенфика (Лиссабон)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)