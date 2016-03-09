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Силвиу
Статистика
Силвиу - статистика
Завершил карьеру
28 сентября 1987 (38)
#28 | Защитник
178 см | 70 кг
Португалия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Зенит
1 : 2
09.03.2016
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бенфика
1 : 0
16.02.2016
Зенит
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Бенфика
2 : 1
03.11.2015
Галатасарай
1' - 90'
56'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
2 : 1
21.10.2015
Бенфика
1' - 82'
Лига чемпионов, 2 тур
Атлетико
1 : 2
30.09.2015
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 0
15.09.2015
Астана
Был в запасе
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