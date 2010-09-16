Ксавье Хохштрассер - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Ксавье
|Фамилия
|Хохштрассер
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Онекс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Ксавье
|Фамилия
|Хохштрассер
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Онекс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -57'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Янг Бойз (Берн)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|4:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|04.11.2010
|46' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:0
|Янг Бойз (Берн)
|21.10.2010
|1' -68'
|Янг Бойз (Берн)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|30.09.2010
|90' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|16.09.2010
|1' -62'
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Янг Бойз (Берн)