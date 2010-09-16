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    Ксавье Хохштрассер - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Ксавье
    Фамилия Хохштрассер
    Команда Падова
    Состав Основной
    Родной город Онекс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -57' Хетафе (Хетафе) 1:0 Янг Бойз (Берн)
    01.12.2010 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 4:2 Штутгарт (Штутгарт)
    04.11.2010 46' -90' Оденсе (Оденсе) 2:0 Янг Бойз (Берн)
    21.10.2010 1' -68' Янг Бойз (Берн) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    30.09.2010 90' -90' Янг Бойз (Берн) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    16.09.2010 1' -62' Штутгарт (Штутгарт) 3:0 Янг Бойз (Берн)
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