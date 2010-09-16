Александр Паше - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Паше
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Паше
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|77' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.12.2010
|58' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|04.11.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Спарта (Прага)
|21.10.2010
|1' -68'
|Спарта (Прага)
|3:3
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|30.09.2010
|82' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)