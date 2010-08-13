|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|7
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2010
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|02.10.2010
|1' -46'
|Раменское (Раменское )
|4:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.09.2010
|65' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|17.09.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|27.08.2010
|46' -75'
|Раменское (Раменское )
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|58' 75'
|21.08.2010
|1' -71'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|13.08.2010
|46' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)