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Дэнни Хусен
Статистика
Дэнни Хусен - статистика
Завершил карьеру
15 января 1991 (35)
#9 | Нападающий
185 см | 78 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гронинген
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Гронинген
0 : 0
10.12.2015
Брага
1' - 74'
Лига Европы, 5 тур
Марсель
2 : 1
26.11.2015
Гронинген
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Гронинген
0 : 1
05.11.2015
Слован
1' - 67'
32'
Лига Европы, 3 тур
Слован
1 : 1
22.10.2015
Гронинген
70' - 90'
90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Брага
1 : 0
01.10.2015
Гронинген
83' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Гронинген
0 : 3
17.09.2015
Марсель
1' - 66'
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