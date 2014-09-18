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    Франк Джа Джедже - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Франк
    Фамилия Джа Джедже
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Динамо (Минск)
    27.11.2014 1' -81' Динамо (Минск) 0:2 ПАОК (Салоники)
    06.11.2014 1' -46' Генгам (Генгам) 2:0 Динамо (Минск)
    23.10.2014 1' -56' Динамо (Минск) 0:0 Генгам (Генгам)
    02.10.2014 62' -90' Динамо (Минск) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    18.09.2014 1' -33' ПАОК (Салоники) 6:1 Динамо (Минск)
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