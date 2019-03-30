Гари Хупер - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Хупер
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Хупер
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|3:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|22.04.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17'
|13.04.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|06.04.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|7'
|30.03.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)