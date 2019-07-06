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Жан Босежур
Статистика
Жан Босежур - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1984 (42), Сантьяго
#22 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Чили | Гаити
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2019
Кубок конфедераций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Кубок Америки 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Кубок Америки 2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Аргентина
2 : 1
06.07.2019
Чили
1' - 90'
16'
Кубок Америки, 1/2 финала
Чили
0 : 3
04.07.2019
Перу
1' - 90'
Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия
0 : 0
29.06.2019
Чили
1' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Чили
0 : 1
25.06.2019
Уругвай
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Эквадор
1 : 2
22.06.2019
Чили
1' - 90'
52'
Кубок Америки, 1 тур
Япония
0 : 4
18.06.2019
Чили
1' - 90'
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