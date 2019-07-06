Статистика по турнирам

Кубок Америки 2019 Кубок конфедераций 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Кубок Америки 2015 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Чемпионат мира 2010