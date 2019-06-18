Жан Босежур - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Босежур
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Босежур
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2019
|1' -90'
|Аргентина
|2:1
|Чили
|16'
|04.07.2019
|1' -90'
|Чили
|0:3
|Перу
|29.06.2019
|1' -90'
|Колумбия
|0:0
(4:5)п
|Чили
|25.06.2019
|Был в запасе
|Чили
|0:1
|Уругвай
|22.06.2019
|1' -90'
|Эквадор
|1:2
|Чили
|52'
|18.06.2019
|1' -90'
|Япония
|0:4
|Чили