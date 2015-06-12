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    Хорхе Вальдивия - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Вальдивия
    Команда Палмейрас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 6 0 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2015 1' -74' Чили 0:0
    (4:1)п    		 Аргентина
    30.06.2015 1' -84' Чили 2:1 Перу
    25.06.2015 1' -85' Чили 1:0 Уругвай
    81' 18'
    20.06.2015 1' -90' Чили 5:0 Боливия
    37' 79'
    16.06.2015 1' -90' Чили 3:3 Мексика
    12.06.2015 1' -68' Чили 2:0 Эквадор
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