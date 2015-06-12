Хорхе Вальдивия - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Вальдивия
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Вальдивия
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|6
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2015
|1' -74'
|Чили
|0:0
(4:1)п
|Аргентина
|30.06.2015
|1' -84'
|Чили
|2:1
|Перу
|25.06.2015
|1' -85'
|Чили
|1:0
|Уругвай
|81' 18'
|20.06.2015
|1' -90'
|Чили
|5:0
|Боливия
|37' 79'
|16.06.2015
|1' -90'
|Чили
|3:3
|Мексика
|12.06.2015
|1' -68'
|Чили
|2:0
|Эквадор