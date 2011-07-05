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    Маурисио Викторино - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Маурисио
    Фамилия Викторино
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2011 Был в запасе Уругвай 3:0 Парагвай
    20.07.2011 Был в запасе Перу 0:2 Уругвай
    17.07.2011 1' -19' Аргентина 1:1
    (4:5)п    		 Уругвай
    13.07.2011 Был в запасе Уругвай 1:0 Мексика
    09.07.2011 Был в запасе Уругвай 1:1 Чили
    05.07.2011 1' -90' Уругвай 1:1 Перу
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