Маурисио Викторино - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Викторино
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Маурисио
|Фамилия
|Викторино
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уругвай
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2011
|Был в запасе
|Уругвай
|3:0
|Парагвай
|20.07.2011
|Был в запасе
|Перу
|0:2
|Уругвай
|17.07.2011
|1' -19'
|Аргентина
|1:1
(4:5)п
|Уругвай
|13.07.2011
|Был в запасе
|Уругвай
|1:0
|Мексика
|09.07.2011
|Был в запасе
|Уругвай
|1:1
|Чили
|05.07.2011
|1' -90'
|Уругвай
|1:1
|Перу