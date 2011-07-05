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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Перу
Уругвай - Перу: обзор матча 05 июля 2011
Уругвай
05.07.2011, вторник, 02:15
Кубок Америки, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Перу
45+1'
Л. Суарес
24'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Перу
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Р. Крусадо
Замена
К. Родригес
️️️️
Н. Лодейро
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Кавани
Замена
Х. Варгас
️️️️
Й. Йотун
Замена
К. Лобатон
️️️️
М. Гуэвара
Желтая карточка
С. Акасиете
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Н. Лодейро
+1
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Й. Йотун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
7
Николас Лодейро
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Перу
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Йошимар Йотун
ЛЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
4
Вальтер Вилчес
(К)
ПЗ
10
Риналдо Крусадо
ЛП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
5
Адан Балбин
ПП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
19
Андрес Скотти
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
22
Антонио Гонсалес
ЦП
17
Карлос Лобатон
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-3-3
23
Муслера
22
Касерес
2
Лугано
13
Викторино
16
Перейра
7
Лодейро
17
Риос
15
Перес
9
Суарес
21
Кавани
10
Форлан
3-2-3-2
1
Фернандес
3
Акасиете
4
Реворедо
2
Родригес
4
Вилчес
19
Йотун
5
Балбин
8
Гуэвара
10
Крусадо
9
Герреро
17
Адвинкула
7
Лодейро
7
Родригес
7
Родригес
7
Лодейро
21
Кавани
8
Эрнандес
8
Эрнандес
21
Кавани
19
Йотун
6
Варгас
6
Варгас
19
Йотун
8
Гуэвара
17
Лобатон
17
Лобатон
8
Гуэвара
Остались в запасе
Уругвай
Перу
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
3
Альдо Корсо
ПЗ
23
Леао Бутрон
ВР
22
Антонио Гонсалес
ЦП
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
23
Леао Бутрон
ВР
22
Антонио Гонсалес
ЦП
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Серхио Маркарян
Статистика матча Уругвай - Перу
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Информация о матче
Помощники судьи:
Умберто Клавио (Колумбия)
Эрнан Майдана (Аргентина)
Резервный судья:
Сальвио Фагуэндес (Бразилия)
Стадион:
Дель Бичентенарио
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 02:05 (прямая)
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