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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Мексика
Уругвай - Мексика: обзор матча 13 июля 2011
Уругвай
13.07.2011, среда, 04:45
Кубок Америки, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мексика
15'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Мексика
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
С. Абреу
️️️️
Д. Форлан
Замена
С. Эгурен
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
Р. Маркес Луго
Замена
Э. Пачеко
️️️️
М. Анхель Понсе
Замена
Н. Лодейро
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Миер
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
О. Перальта
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
Х. Акино
️️️️
П. Агилар
Желтая карточка
П. Агилар
ГОЛ! 1:0!
А. Перейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Мексика
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
21
Хирам Миер
ЦЗ
4
Эктор Рейносо
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
14
Хорхе Энрикес
ЦП
5
Дарвин Чавес
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Рафаэль Маркес Луго
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Мексика
12
Либорио Санчес
ВР
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
20
Эдгар Пачеко
ЦП
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
11
Улисес Давила
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
6
Перейра
2
Лугано
19
Коатес
16
Перейра
7
Родригес
17
Риос
15
Перес
20
Гонсалес
9
Суарес
10
Форлан
3-2-2-2
1
Мичел
4
Рейносо
5
Рейес
2
Араужо
22
Агилар
21
Миер
14
Энрикес
5
Чавес
9
Луго
6
Дос Сантос
10
Форлан
13
Абреу
13
Абреу
10
Форлан
20
Гонсалес
7
Лодейро
7
Лодейро
20
Гонсалес
7
Родригес
8
Эгурен
8
Эгурен
7
Родригес
16
Понсе
20
Пачеко
20
Пачеко
16
Понсе
22
Агилар
20
Акино
20
Акино
22
Агилар
6
Дос Сантос
19
Перальта
19
Перальта
6
Дос Сантос
Остались в запасе
Уругвай
Мексика
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
12
Либорио Санчес
ВР
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
11
Улисес Давила
ЦФ
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
12
Либорио Санчес
ВР
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
11
Улисес Давила
ЦФ
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Уругвай - Мексика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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