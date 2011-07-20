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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Уругвай
Перу - Уругвай: обзор матча 20 июля 2011
Перу
20.07.2011, среда, 04:45
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Уругвай
53'
Л. Суарес
58'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Уругвай
Замена
Х. Бальон
️️️️
А. Балбин
Желтая карточка
К. Лобатон
Замена
С. Эгурен
️️️️
В. Гаргано
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Л. Суарес
Красная карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Лугано
Желтая карточка
А. Балбин
Замена
К. Лобатон
️️️️
Л. Адвинкула
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Перейра
Замена
В. Чироке
️️️️
Й. Йотун
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Желтая карточка
В. Гаргано
14'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Й. Йотун
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
6
Хуан Варгас
ЛП
10
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Адан Балбин
ЦП
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
17
Карлос Лобатон
ЦП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
19
Андрес Скотти
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-2-3-2
1
Фернандес
4
Вилчес
3
Акасиете
19
Йотун
17
Кармона
2
Родригес
10
Крусадо
5
Балбин
6
Варгас
17
Адвинкула
9
Герреро
3-2-3-2
23
Муслера
19
Коатес
2
Лугано
16
Перейра
22
Касерес
6
Перейра
20
Гонсалес
5
Гаргано
17
Риос
10
Форлан
9
Суарес
5
Балбин
7
Бальон
7
Бальон
5
Балбин
17
Адвинкула
17
Лобатон
17
Лобатон
17
Адвинкула
19
Йотун
18
Чироке
18
Чироке
19
Йотун
5
Гаргано
8
Эгурен
8
Эгурен
5
Гаргано
9
Суарес
8
Эрнандес
8
Эрнандес
9
Суарес
Остались в запасе
Перу
Уругвай
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
23
Леао Бутрон
ВР
12
Саломон Либман
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Николас Лодейро
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Перу - Уругвай
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Ла-Плата
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