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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Парагвай
Уругвай - Парагвай: обзор матча 24 июля 2011
Уругвай
24.07.2011, воскресенье, 23:00
Кубок Америки, Финал
3 : 0
Завершен
Парагвай
12'
Л. Суарес
41'
Д. Форлан
90'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Парагвай
ГОЛ! 3:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Д. Годин
️️️️
М. Касерес
Желтая карточка
С. Коатес
Травма
Л. Барриос
Замена
Л. Барриос
️️️️
Себайос
Замена
С. Эгурен
️️️️
Д. Перес
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
В. Касерес
Замена
Э. Перес
️️️️
Э. Вера
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Э. Вера
ГОЛ! 2:0!
Д. Форлан
Пас отдал
А. Риос
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Д. Перес
17'
Желтая карточка
В. Касерес
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Перейра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Диего Лугано
(К)
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
20
Альваро Гонсалес
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
6
Альваро Перейра
ЦП
17
Аревало Риос
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
2
Дарио Верон
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
15
Виктор Касерес
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
21
Нестор Ортигоса
ЦП
13
Энрике Вера
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
0
Себайос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
13
Себастьян Абреу
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
2
Лугано
22
Касерес
19
Коатес
16
Перейра
20
Гонсалес
15
Перес
6
Перейра
17
Риос
9
Суарес
10
Форлан
4-4-2
1
Вильяр
2
Пирис
2
Верон
14
Да Силва
4
Марекос
13
Вера
16
Риверос
21
Ортигоса
15
Касерес
0
Себайос
18
Вальдес
22
Касерес
3
Годин
3
Годин
22
Касерес
15
Перес
8
Эгурен
8
Эгурен
15
Перес
6
Перейра
21
Кавани
21
Кавани
6
Перейра
15
Касерес
21
Эстигаррибия
21
Эстигаррибия
15
Касерес
0
Себайос
8
Барриос
8
Барриос
0
Себайос
13
Вера
17
Перес
17
Перес
13
Вера
Остались в запасе
Уругвай
Парагвай
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Уругвай - Парагвай
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Монументаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:50 (прямая)
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