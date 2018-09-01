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Артем Митасов
Статистика
Артем Митасов - статистика
Завершил карьеру
12 марта 1990 (36)
#9 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
2 : 2
01.09.2018
Зенит-2
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
1 : 2
26.08.2018
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
2 : 0
18.08.2018
Химки
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 0
04.08.2018
Шинник
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Авангард
1 : 0
29.07.2018
Факел
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 2
22.07.2018
Сочи
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
2 : 0
17.07.2018
Факел
1' - 54'
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