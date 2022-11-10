Дмитрий Чигринский - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Чигринский
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|81
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Чигринский
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|04.02.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|37'
|22.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|90'
|08.01.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|18.09.2022
|1' -72'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|16'
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)