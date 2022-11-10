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    Дмитрий Чигринский - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Чигринский
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 81
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 18 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    11.02.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Ионикос (Никея)
    04.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    30.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    37'
    22.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    16.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    90'
    08.01.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Ионикос (Никея)
    03.01.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    10.11.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    29.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    23.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 2:2 ПАС (Яннина)
    18.09.2022 1' -72' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    16'
    03.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    21.08.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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