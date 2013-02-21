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Лисандро
Статистика
Лисандро - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1983 (43), Буэнос-Айрес
#9 | Нападающий
175 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Кубок Португалии 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лион
6
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Лион
1 : 1
21.02.2013
Тоттенхэм
1' - 73'
Лига Европы, 1/16 финала
Тоттенхэм
2 : 1
15.02.2013
Лион
1' - 88'
Лига Европы, 4 тур
Атлетик
2 : 3
09.11.2012
Лион
73' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Лион
2 : 1
25.10.2012
Атлетик
1' - 66'
54'
Лига Европы, 2 тур
Хапоэль Ирони
3 : 4
04.10.2012
Лион
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 1
20.09.2012
Спарта
1' - 67'
62'
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