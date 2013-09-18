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    Лучо Гонсалес - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Лучо
    Фамилия Гонсалес
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1981 (42 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 1' -64' Атлетико (Мадрид) 2:0 Порту (Порту)
    31'
    26.11.2013 1' -90' Порту (Порту) 1:1 Аустрия (Вена)
    06.11.2013 1' -87' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Порту (Порту)
    24'
    22.10.2013 1' -87' Порту (Порту) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    72'
    01.10.2013 1' -68' Порту (Порту) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2013 1' -87' Аустрия (Вена) 0:1 Порту (Порту)
    55'
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