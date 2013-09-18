Лучо Гонсалес - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Лучо
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1981 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Лучо
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1981 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -64'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Порту (Порту)
|31'
|26.11.2013
|1' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|06.11.2013
|1' -87'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Порту (Порту)
|24'
|22.10.2013
|1' -87'
|Порту (Порту)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|72'
|01.10.2013
|1' -68'
|Порту (Порту)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2013
|1' -87'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Порту (Порту)
|55'