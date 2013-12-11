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Лучо Гонсалес
Статистика
Лучо Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
19 января 1981 (45)
#27 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Аргентина
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Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2015
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Кубок Португалии 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
6
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Атлетико
2 : 0
11.12.2013
Порту
1' - 64'
31'
Лига чемпионов, 5 тур
Порту
1 : 1
26.11.2013
Аустрия
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Зенит
1 : 1
06.11.2013
Порту
1' - 87'
24'
Лига чемпионов, 3 тур
Порту
0 : 1
22.10.2013
Зенит
1' - 87'
72'
Лига чемпионов, 2 тур
Порту
1 : 2
01.10.2013
Атлетико
1' - 68'
Лига чемпионов, 1 тур
Аустрия
0 : 1
18.09.2013
Порту
1' - 87'
55'
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