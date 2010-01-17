Карлос Лазаро - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Лазаро
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Лазаро
|Команда
|Эркулес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2010
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|27'
|07.03.2010
|1' -46'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|28.02.2010
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.02.2010
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.02.2010
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Сарагоса (Сарагоса)
|06.02.2010
|1' -65'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.01.2010
|31' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|23.01.2010
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|17.01.2010
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)