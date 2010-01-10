Самуэле Модика - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Самуэле
|Фамилия
|Модика
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1991 (31 год)
|Имя
|Самуэле
|Фамилия
|Модика
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|4:1
|Ливорно (Ливорно)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|25.04.2010
|80' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Катания (Катания)
|17.04.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|14.03.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|3:3
|Рома (Рим)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:0
|Ливорно (Ливорно)
|10.01.2010
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:1
|Парма (Парма)