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    Самуэле Модика - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Самуэле
    Фамилия Модика
    Команда Ливорно
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 Был в запасе Парма (Парма) 4:1 Ливорно (Ливорно)
    02.05.2010 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    25.04.2010 80' -90' Ливорно (Ливорно) 3:1 Катания (Катания)
    17.04.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    14.03.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:3 Рома (Рим)
    16.01.2010 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:0 Ливорно (Ливорно)
    10.01.2010 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:1 Парма (Парма)
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