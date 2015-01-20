Бубакар Барри - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Барри
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1979 (43 года)
|Рост
|180
|Вес
|78
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Барри
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1979 (43 года)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2015
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(9:8)п
|Гана
|04.02.2015
|Был в запасе
|ДР Конго
|1:3
|Кот-д'Ивуар
|01.02.2015
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|3:1
|Алжир
|28.01.2015
|Был в запасе
|Камерун
|0:1
|Кот-д'Ивуар
|24.01.2015
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|1:1
|Мали
|20.01.2015
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|1:1
|Гвинея