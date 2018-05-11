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Анри Бедимо
Статистика
Анри Бедимо - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1984 (42), Дуала
#12 | Защитник
180 см | 75 кг
Камерун | Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Франция. Лига 1 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Генгам
3 : 3
11.05.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2 : 3
15.04.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
0 : 0
08.04.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Дижон
1 : 3
31.03.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 0
18.02.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
6 : 3
02.02.2018
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
2 : 2
28.01.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
19.01.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
16.01.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
0 : 3
13.01.2018
Марсель
Был в запасе
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