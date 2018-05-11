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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Марсель
Генгам - Марсель: обзор матча 11 мая 2018
Генгам
11.05.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 3
Завершен
Марсель
42'
К. Гренье
52'
К. Гренье (П)
70'
Д. Бриан (П)
2'
В. Жермен
14'
Ф. Товен
81'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Марсель
81'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Товен
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Бриан
70'
66'
Красная карточка
С. Манданда
Желтая карточка
Ж. Сорбон
55'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Гренье
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Гренье
42'
Желтая карточка
К. Гренье
21'
14'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Товен
Пас отдал
Л. Окампос
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-1-3-2
1
Юнссон
29
Кербра
15
Сорбон
20
Эбоа-Эбоа
32
Икоко
8
До
17
Дидо
10
Бенезе
19
Гренье
7
Бриан
9
Тюрам
2-1-4-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
22
Сертик
99
Ангисса
10
Товен
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Генгам
Марсель
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Генгам - Марсель
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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