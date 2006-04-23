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    Ярослав Несвадба - статистика

    Имя Ярослав
    Отчество .
    Фамилия Несвадба
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1982 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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