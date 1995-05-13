|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Спартак (Москва)
|30.09.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|23.09.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|24.06.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:4
|Ротор (Волгоград)
|10.06.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Крылья Советов (Самара)
|27.05.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|24.05.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:3
|Динамо (Москва)
|20.05.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.05.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)