|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|25.06.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|10.05.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.05.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|19.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|05.04.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|22.03.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Шинник (Ярославль)