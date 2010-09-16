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    Андре Дьеду - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Андре
    Фамилия Дьеду
    Команда Кевийи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 ноября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -78' Динамо (Киев) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    02.12.2010 62' -90' Шериф (Тирасполь) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    04.11.2010 1' -90' БАТЭ (Борисов) 3:1 Шериф (Тирасполь)
    21.10.2010 1' -63' Шериф (Тирасполь) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    56'
    30.09.2010 1' -46' Шериф (Тирасполь) 2:0 Динамо (Киев)
    16.09.2010 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Шериф (Тирасполь)
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