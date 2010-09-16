Андре Дьеду - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Дьеду
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Дьеду
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -78'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|02.12.2010
|62' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|04.11.2010
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|21.10.2010
|1' -63'
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|56'
|30.09.2010
|1' -46'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Динамо (Киев)
|16.09.2010
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)