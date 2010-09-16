Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мариан Огнянов - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Мариан
    Фамилия Огнянов
    Команда Ботев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 77' -90' Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    01.12.2010 53' -90' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    04.11.2010 60' -90' Левски (София) 2:2 Лилль (Лилль)
    21.10.2010 1' -63' Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    30.09.2010 67' -90' Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    16.09.2010 77' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
    • Читайте нас: 
    11