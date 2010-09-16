Мариан Огнянов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Мариан
|Фамилия
|Огнянов
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Мариан
|Фамилия
|Огнянов
|Команда
|Ботев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|77' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|01.12.2010
|53' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|60' -90'
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|21.10.2010
|1' -63'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)
|30.09.2010
|67' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|77' -90'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)