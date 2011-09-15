Мааран Лала - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мааран
|Фамилия
|Лала
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Мааран
|Фамилия
|Лала
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 марта 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|78' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Легия (Варшава)
|01.12.2011
|81' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|03.11.2011
|63' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.10.2011
|54' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|29.09.2011
|76' -90'
|Легия (Варшава)
|3:2
|Хапоэль (Тель-Авив)
|79'
|15.09.2011
|1' -62'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)