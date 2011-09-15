Омри Кенде - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Омри
|Фамилия
|Кенде
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Омри
|Фамилия
|Кенде
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Легия (Варшава)
|01.12.2011
|1' -90'
|Бухарест (Бухарест)
|1:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|03.11.2011
|90' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|29.09.2011
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|3:2
|Хапоэль (Тель-Авив)
|90'
|15.09.2011
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:1
|Бухарест (Бухарест)
|42'