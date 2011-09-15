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    Омри Кенде - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Омри
    Фамилия Кенде
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 Легия (Варшава)
    01.12.2011 1' -90' Бухарест (Бухарест) 1:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    03.11.2011 90' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    20.10.2011 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    29.09.2011 1' -90' Легия (Варшава) 3:2 Хапоэль (Тель-Авив)
    90'
    15.09.2011 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 Бухарест (Бухарест)
    42'
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