Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорен Бертрам - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Сорен
    Фамилия Бертрам
    Команда Оснабрюк
    Состав Основной
    Родной город Уэльцен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 4:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    25.04.2010 82' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 5:1 Гамбург (Гамбург)
    17.04.2010 69' -90' Гамбург (Гамбург) 0:1 Майнц (Майнц)
    04.04.2010 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    28.11.2009 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:1 Гамбург (Гамбург)
    22.11.2009 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 0:1 Бохум (Бохум)
    • Читайте нас: 
    11