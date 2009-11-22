Сорен Бертрам - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Бертрам
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уэльцен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Бертрам
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уэльцен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|4:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|25.04.2010
|82' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|5:1
|Гамбург (Гамбург)
|17.04.2010
|69' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|04.04.2010
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Гамбург (Гамбург)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)