Максим Буржуа - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Буржуа
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Буржуа
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Осер (Осер)
|23.11.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Милан (Милан)
|03.11.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|19.10.2010
|79' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:1
|Осер (Осер)
|25.08.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.08.2010
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Осер (Осер)