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    Максим Буржуа - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Максим
    Фамилия Буржуа
    Команда Шатору
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 февраля 1991 (32 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Осер (Осер)
    23.11.2010 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Милан (Милан)
    03.11.2010 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Аякс (Амстердам)
    19.10.2010 79' -90' Аякс (Амстердам) 2:1 Осер (Осер)
    25.08.2010 Был в запасе Осер (Осер) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.08.2010 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Осер (Осер)
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