Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Максим Буржуа
Статистика
Максим Буржуа - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1991 (35)
#22 | Нападающий
183 см | 74 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Реал
4 : 0
08.12.2010
Осер
Был в запасе
Лига Чемпионов, 5 тур
Осер
0 : 2
23.11.2010
Милан
Был в запасе
Лига Чемпионов, 4 тур
Осер
2 : 1
03.11.2010
Аякс
Был в запасе
Лига Чемпионов, 3 тур
Аякс
2 : 1
19.10.2010
Осер
79' - 90'
Лига Чемпионов,
Осер
2 : 0
25.08.2010
Зенит
Был в запасе
Лига Чемпионов,
Зенит
1 : 0
17.08.2010
Осер
Был в запасе
Главные новости
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+