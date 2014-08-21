Маркос Гульон - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Гульон
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Гульон
|Команда
|Рода
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|6
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.11.2014
|46' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|23.10.2014
|1' -50'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|1' -80'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|40' 33' 80'
|28.08.2014
|1' -85'
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)
|67'
|21.08.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Локомотив (Москва)