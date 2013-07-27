|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|10
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2013
|1' -82'
|Арсенал (Киев)
|0:2
|Динамо (Киев)
|81'
|05.10.2013
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|7:0
|Арсенал (Киев)
|21.09.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|14.09.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Волынь (Луцк)
|53'
|01.09.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:0
|Арсенал (Киев)
|24.08.2013
|1' -64'
|Арсенал (Киев)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|39'
|16.08.2013
|59' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Арсенал (Киев)
|11.08.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|03.08.2013
|87' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|27.07.2013
|59' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Арсенал (Киев)
|60'