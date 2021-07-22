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    Иван Томечак - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Томечак
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 декабря 1989 (33 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 6 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' Риека (Риека) 0:2 ПАОК (Салоники)
    19.08.2021 1' -72' ПАОК (Салоники) 1:1 Риека (Риека)
    12.08.2021 1' -89' Риека (Риека) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    05.08.2021 1' -89' Хиберниан (Эдинбург) 1:1 Риека (Риека)
    29.07.2021 1' -86' Риека (Риека) 1:0 Гзира Юнайтед (Гзира)
    27'
    22.07.2021 1' -89' Гзира Юнайтед (Гзира) 0:2 Риека (Риека)
    57'
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