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Иван Томечак
Статистика
Иван Томечак - статистика
Завершил карьеру
7 декабря 1989 (36)
#27 | Защитник
176 см | 70 кг
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
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Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риека
6
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Риека
0 : 2
26.08.2021
ПАОК
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
19.08.2021
Риека
1' - 72'
Лига конференций, 3 раунд
Риека
4 : 1
12.08.2021
Хиберниан
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
1 : 1
05.08.2021
Риека
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Риека
1 : 0
29.07.2021
Гзира Юнайтед
1' - 86'
27'
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
22.07.2021
Риека
1' - 90'
57'
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