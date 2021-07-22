Иван Томечак - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Томечак
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Томечак
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|6
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Риека (Риека)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|19.08.2021
|1' -72'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Риека (Риека)
|12.08.2021
|1' -89'
|Риека (Риека)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|05.08.2021
|1' -89'
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Риека (Риека)
|29.07.2021
|1' -86'
|Риека (Риека)
|1:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|27'
|22.07.2021
|1' -89'
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|0:2
|Риека (Риека)
|57'