Роман Валлнер - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Валлнер
|Команда
|Грёдиг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Валлнер
|Команда
|Грёдиг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|5
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|90' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.12.2011
|89' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|90'
|03.11.2011
|69' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.10.2011
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30' 36' 77'
|29.09.2011
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|15.09.2011
|78' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:1
|Зальцбург (Зальцбург)