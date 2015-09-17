Рикардо Диас - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белененсеш
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Белененсеш (Лиссабон)
|90'
|26.11.2015
|1' -90'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:0
|Лех (Познань)
|72'
|05.11.2015
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:2
|Базель (Базель)
|22.10.2015
|84' -90'
|Базель (Базель)
|1:2
|Белененсеш (Лиссабон)
|90'
|01.10.2015
|Был в запасе
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|17.09.2015
|81' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)