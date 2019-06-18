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    Гонсало Хара - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Гонсало
    Фамилия Хара
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Родной город Сантьяго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2019 1' -50' Аргентина 2:1 Чили
    04.07.2019 Был в запасе Чили 0:3 Перу
    29.06.2019 Был в запасе Колумбия 0:0
    (4:5)п    		 Чили
    25.06.2019 1' -90' Чили 0:1 Уругвай
    22.06.2019 90' -90' Эквадор 1:2 Чили
    18.06.2019 Был в запасе Япония 0:4 Чили
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